Amerikan askerleri pusuya düşürüldü ! Ölü ve yaralılar var ...

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamada pusuya düşürülen 3 askerin öldüğü 2 askerin de yaralandığı bildirildi.Nijer-Mali sınırında görev yapan Amerikan özel kuvveti askerleri saldırı sonucu hayatlarını kaybetti.Saldırıda 2 askerin yaralandığı açıklanırken 1 Nijer askerinin de öldürüldüğü bildirildi.Yaşanan bu hadise sonucu Amerika Nijer'de ilk asker kaybını yaşamış oldu.Afrika'da görev yapan Amerikan askeleri ilk kez saldırıya uğradı.

Amerikan askerlerine saldırıyı düzenleyen örgütün Mağrip El Kaidesi'ne bağlı militanlar olduğu tahmin ediliyor..Yapılan saldırıyı açıklayan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), detayları daha sonra paylaşacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump konuylai ilgili bilgilendirilirken henüz bir açıklamada bulunmadı .

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