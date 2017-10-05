Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104675
ALTIN
146.712
DOLAR
3.5703
STERLİN
4.7069
EURO
4.2023
Son dakika ... Erzincan'da hava harekatı , 5 terörist öldürüldü !
Son dakika ... Erzincan'da hava...
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 16 kişi gözaltında
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 16...
7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !
7 metrelik dev pitonu kızartıp...
Sultanahmet'te Yapılan Kazıdan Müzenin Haberi Yok!
Sultanahmet'te Yapılan Kazıdan Müzenin Haberi...
Son dakika ... Hakkari'de yıldırım düştü 2'si polis 3 kişi yaralandı !
Hakkari'de yıldırım düştü 2'si polis...

Amerikan askerleri pusuya düşürüldü ! Ölü ve yaralılar var ...

ABD Afrika Komutanlığı'ndan (AFRICOM) son dakika açıklaması...Amerikan askerleri pusuya düşürüldü ölü ve yaralılar var ..İşte detayla

05 Ekim 2017 Perşembe 09:30
Amerikan askerleri pusuya düşürüldü ! Ölü ve yaralılar var ...

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamada pusuya düşürülen 3 askerin öldüğü 2 askerin de yaralandığı bildirildi.Nijer-Mali sınırında görev yapan Amerikan özel kuvveti askerleri saldırı sonucu hayatlarını kaybetti.Saldırıda 2 askerin yaralandığı açıklanırken 1 Nijer askerinin de öldürüldüğü bildirildi.Yaşanan bu hadise sonucu Amerika Nijer'de ilk asker kaybını yaşamış oldu.Afrika'da görev yapan Amerikan askeleri ilk kez saldırıya uğradı.

Amerikan askerlerine saldırıyı düzenleyen örgütün Mağrip El Kaidesi'ne bağlı militanlar olduğu tahmin ediliyor..Yapılan saldırıyı açıklayan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), detayları daha sonra paylaşacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump konuylai ilgili bilgilendirilirken henüz bir açıklamada bulunmadı .

.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !
7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
İspanya'da hareketli saatler ! Askeri sevkiyat başladı ...
İspanya'da hareketli saatler ! Askeri sevkiyat başladı ...
Libya'daki İntihar Saldırısının Altından DEAŞ Çıktı!
Libya'daki İntihar Saldırısının Altından DEAŞ Çıktı!
Donald Trump'tan saldırı sonrası 'silahlanma yasası' ile ilgili flaş açıklamalar !
Donald Trump'tan saldırı sonrası 'silahlanma yasası' ile ilgili flaş açıklamalar !
Katalanlar, Bağımsızlık Referandumu Sonrası Sokağa Çıktı!
Katalanlar, Bağımsızlık Referandumu Sonrası Sokağa Çıktı!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
'İnsanlığa tekme' atan kadın kameramanın cezası onandı !
'İnsanlığa tekme' atan kadın kameramanın cezası onandı !
Son dakika ... ABD'de bir saldırı daha ! Ölü ve yaralılar var
Son dakika ... ABD'de bir saldırı daha ! Ölü ve yaralılar var
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim