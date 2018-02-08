Amerikalı Generallerden Terör Pozları!

AP'nin dünyaya servis ettiği kareler, kıyameti koparacak! Amerikalı generaller Jarrard ve Funk, YPG'li teröristlerle poz verip askerlerinin ilçede kalmaya devam edeceğini söyledi.



Bir başka skandal fotoğrafta ise ABD askerleri Türkiye sınırını izliyor. Türkiye, ABD askerlerinin Menbic'ten çekilmesini son haftalarda birçok kez resmen istedi. Buna karşın Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının dünyaya servis ettiği bir kare, gündeme bomba gibi düştü.



ABD'li generaller Jamie Jarrard ve Paul E. Funk, Menbic'te YPG'li teröristlerle poz verdi. AP'nin fotoğraflarında general Jarrard, YPG yöneticilerine teşekkür ediyor.



Ajansa konuşan general Funk ise, Amerikan askerlerinin Menbic'te kalmaya devam edeceğini söyledi. AP'nin servis ettiği fotoğraflardan bir başkasında ise, ABD askerleri Türkiye sınırını izliyor.