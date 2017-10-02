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Amerika'da konsere silahlı saldırı ... Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ABD'nin LasVegas kentindeki konsere silahlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 09:54
Amerika'da konsere silahlı saldırı ... Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Reuters haber ajansının son dakika verdiği habere göre ABD'nin LasVegas kentinde düzenlenen Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.Sosyal medya hesaplarından olayla ilgili paylaşılan vidyolarda çok sayıda silahın ateşlendiği de net bir şekilde duyuluyor.

Saldırıda en az yüz merminin harcandığı ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 24 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Saldırı LasVegas'ta bulunan  ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda yaşandığı ve saldırıyı en az 1 kişinin gerçekleştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri de gönderilmiş.Las Vegas Polis Departmanı resmi Twitter hesabından da saldırıyı doğruladı ve saldırganları yakalamak için operasyonların başladığını bildirdi.

Son Güncelleme: 02.10.2017 10:02
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