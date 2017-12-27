Amerika'da insanlara 'DON' uyarısında bulunuldu !

Yılbaşı öncesi Amerika'da son yılların en soğuk günleri yaşanıyor.Son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'nin Chicago kentindeki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı.Yoğun kar yağışının yaşandığı Illinois eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.
Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi.
Aşırı soğuklar nedeniyle şehrin çeşitli bölgelerinde ısınma merkezleri faaliyete geçirildi.Yetkililer, Chicago'da yaşayan vatandaşlarına 30 dakikadan fazla dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.