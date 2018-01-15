Amerika'da gündem Türk pizzacı ! Kadına kafa attı ...

ABD'nin Pittsburg kentinde bir pizza restoranında yaşanan korkunç olay ülke basınının gündemine oturdu.Yaşanan videonun başında adamın kadının restorandan ayrılmasını istediği , kadının ise adamı dinlemeyerek içeriye girmeye çalıştığı görülüyor.Mekanı terketmek isteyen kadın tekrar geliyor ve içeri girmek istiyor.Daha sonra da Türk pizzacı kadına şiddet uygulamaya başlıyor.

Yaşanan bu çirkin olayların ise henüz tam olarak sebebi bilinmiyor.

Kadının olayın ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Mahmut isimli adamın polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.