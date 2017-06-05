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Almanya İncirlik Üssü'nden Çekilme Kararı Aldı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 17:57
Almanya İncirlik Üssü'nden Çekilme Kararı Aldı

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara'nın Alman parlamenterlerin ziyaretine izin vermemesi nedeniyle Almanya'nın askerlerini İncirlik üssünden başka bir yere çekmesinin dışında seçeneği kalmadığını söyledi. Gabriel çekilmenin bu hafta ya da gelecek hafta gerçekleştirileceğini söyledi.

Gabriel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye iç siyasi nedenlerden dolayı parlamenterlerin ziyaretine izin veremeyeceğini açıkça gösterdi" dedi. Gabriel faaliyetleri parlamento tarafından onaylanan Alman ordusunun parlamenterler tarafından ziyaret edilebilmesi gerektiğini ifade etti.

Gabriel, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilme sürecinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi. Gabriel, "Türkiye bu durumda Alman askerlerini İncirlik'ten çıkarmak zorunda olduğumuzu anlamalı... Bu durumda Bundestag (parlamento) hükümetten İncirlik'teki askerler için başka bir yer bulmasını isteyecek" dedi.

YILDIRIM, GABRİEL'LE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesi iptal edildi. Başbakanlık kaynakları, Yıldırım'ın program yoğunluğu nedeniyle Ankara'yı ziyaret eden Alman bakan ile yapılacak görüşmenin iptal edildiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelmiş, ardından iki mevkidaş basın toplantısı düzenlemişti.

Basın toplantısında Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerin her alanda daha iyi olması için çaba sarf ettiklerini ancak şu anda ikili ilişkileri, bölgesel işbirliğini olumsuz etkileyen bir atmosferin mevcut olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Alman parlamenterlerin İncirlik ziyareti için de şartların şu anda uygun olmadığını ancak Konya'daki NATO üssüne ziyaretin mümkün olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret için, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çaba göstereceğini söylemişti.

Alman parlamenterlerin İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaretine, Ankara'nın izin vermemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaratırken, Almanya bu askerlerini başka bir ülkeye taşıma seçeneğini değerlendiriyor. Ürdün, Alman askerlerinin yerleştirileceği alternatif yer olarak değerlendiriliyor.



Son Güncelleme: 05.06.2017 22:56
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