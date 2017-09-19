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Almanya'dan skandal karar ! Fetöcülerin sığınması kabul edildi !

15 Temmuz darbe girişiminin kalıntıları Almanya'da yaşamaya devam ediyor. Fetöcü diplomatik pasaportlu 196 Türk vatandaşının sığınma talebi kabul edildi.

19 Eylül 2017 Salı 12:02
Almanya'dan skandal karar ! Fetöcülerin sığınması kabul edildi !

İltica başvurularıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından diplomatik pasaport taşıyan 196 Türk'e Almanya'ya iltica hakkı tanındığını duyurdu. Bakanlık eylül ayına kadar diplomatik statüye sahip 249 iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının yüzde 80'inin başvurusunun onaylandığını ve başvuru sahiplerinin eş ve çocuklarının da bu rakama dâhil olduklarını belirtildi. İltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının da bulunduğuna açıklamada yer verildi.

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