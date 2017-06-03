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Almanya'da Rock Festivali Terör Nedeni İle İptal Edildi!

Almanya'da kuvvetli terör eylemi şüphesi ile Nürburgring alanında yapılması planlanan Rock Festivali 'Rock am Ring' iptal edildi...

03 Haziran 2017 Cumartesi 00:36
Almanya'da Rock Festivali Terör Nedeni İle İptal Edildi!

 ALMANYA'nın en büyük Rock Festivali 'Rock am Ring' terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

Otomobil yarışlarının yapıldığı Nürburgring alanında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca sürecek festival, açılış gününde somut terör alarmı nedeniyle iptal edildi. Koblenz polisinden yapılan açıklamada, terör tehdidi olasılığına dikkat çekilerek, festival alanının tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Festival alanına gelen 90 bin dolayındaki müziksever ise yapılan anons nedeniyle festival alanını kontrollü bir şekilde terk etti.


Almanya'nın en ünlü Rock festivalinin açılışında Ramstein Grubu'nun Almanya yerel saati ile 22.30 sıralarında sahne alması bekleniyordu. Bu arada Organizatörler ise festivale Cumartesi günü devam etmeyi umduklarını açıkladılar.


Manchester'daki konser sonrasında yapılan terör saldırısı nedeniyle de Rock am Ring festivali için bin 200 polisle ek güvenlik önlemi alınmıştı.

Rock am Ring festivali Almanya'da 1985 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.



Son Güncelleme: 03.06.2017 00:45
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