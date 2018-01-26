Almanya'da cami'ye saldırı ! Nedeni ise ' Zeydin Dalı Operasyonu ' !

Yapılan saldırı sonrasında DİTİB yetkilisi, saldırının Türkiye'nin Afrin operasyonu ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Aşağı Saksonya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emine Oğuz, perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılan saldırıda, binaların camlarının kırıldığını ve duvarlarına sprey boya ile yazılar yazıldığını belirtti.

DİTİB yetkilisi ayrıca bunun Almanya'da dört gün içinde DİTİB camilerine yönelik dördüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Minden DİTİB Yeşil Camii'ne ve Saksonya eyaletindeki Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camii'ne de geçen günlerde saldırılar düzenlenmişti.