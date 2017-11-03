Alman Televizyonu : ABD ile YPG işbirliği yapıyor !

Almanya kanalından şaşırtıcı açıklamalar geldi.Alman televizyonu YPG ile ABD arasındaki yakın ilişkileri gündemine getirdi.Almanya'da yayımlanan ARD'nin ''Panorama'' programında ABD askerleri ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG arasındaki yakın ilişkileri açıklandı.

ABD kuvvetlerinin en üst düzey komuta merkezindeki isim olan General Raymond Thomas , sınırdaki hareketlilikten ötürü Suriye'de bulunuyor. General Raymond Thomas , terör örgütü PKK ile ''müttefik'' olduklarını resmen kabul etti.ABD'li yetkililer de YPG , SDG gibi örgütlerin isimleri farklı olsada hepsinin terör örgütü PKK'nın bir kolu olduğunu söylüyor.Programda bu örgütleerin de PKK olduğu gerçeğinin ABD tarafından gayet iyi bilindiği vurgulandı.