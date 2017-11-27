Agung Yanardağı küllerinden doğdu ! 6 bin metreye ulaştı , alarm verildi !

Agung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın 6 bin metre yüksekliğe ulaşmasıyla beraberinde büyük bir patlmanın olacağı öngörülüyor.Büyük bir patlama tehlikesine karşılık bölgede en üst seviyede alarm durumuna geçildi.Agung Yanardağı'nın kuvvetli bir kül püskürtmesinin ardından çevresinde büyük panik yaşandı ve yetkililer tarafından sürekli uyarılar yapıldı.

Bölgedeki hava trafiğininde etkilendiği olayda Lombok'taki havalimanın ardından Bali'deki havalimanı da geçici süreyle uçuşlara kapatıldı.Ertelenen ve iptal olan uçuşların ardından binlerce kişi mağdur oldu.

Büyük bir patlama riskine karşılık yanardağ ve çevresindeki bölgelerden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edildi.Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetmişti.