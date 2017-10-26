Afrika'da eboladan sonra veba virüsü alarmı verildi !

Afrika'da Ebola virüsünün ardından Veba virüsü paniği yaşanıyor.Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce insanın ölümüne sebep olan ebola virüsü , şimdi yerini veba virüsüne bıraktı ..!

Afrika'da özellikle son aylarda Veba virüsünden ölenlerin sayısı oldukça dikkat çekiyor.Özellikle Afrika'nın ada ülkesi olan Madagaskar'da Vebadan ölenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta.Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili olarak Afrika kıtasında bulunan diğer ülkeleri de Veba krizine karşı önlem alması için uyardı.Madagaskar'da şimdiye kadar Vebadan ölenlerin sayısı 133' ulaştı.Hastalığı taşıyanların sayısı ise 1.133'e ulaştı.

Salgının gün geçtikçe yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri diğer kıta ülkerini de yayılan salgına karşı önlem almaları için uyardı.

VEBA HASTALIĞI NEDİR ?

Bulaşıcı ve kara ölüm adıyla anılan bir hastalıktır. Antik çağlardan beri tanınan bulaşıcı bir hastalıktır. Diğer bir adı " Kara Ölüm" dür. Avrupa nüfusunun büyük bir kısmı bu hastalık yüzünden kaybetmiştir. Veba hastalığı bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olarak bilinmektedir.Ancak Veba hastalığı günümüzde artık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalık erken aşamada teşhis edilirse çeşitli antibiyotikler ve aşılar ile tedavi edilebilir.