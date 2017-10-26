Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107335
ALTIN
155.785
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0319
EURO
4.4754
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın ,...
Ankara'da büyük yangın ; Ölü ve yaralılar var
Ankara'da büyük yangın ; Ölü...
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
Emniyet Müdürlüğü'nde Yangın!
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak...

Afrika'da eboladan sonra veba virüsü alarmı verildi !

Afrika ülkelerinin başı ölümcül hastalıklarla belada ... Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Ebola virüsü krizinin ardından şimdide Veba virüsü paniği yaşanıyor.Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:31
Afrika'da eboladan sonra veba virüsü alarmı verildi !

Afrika'da Ebola virüsünün ardından Veba virüsü paniği yaşanıyor.Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce insanın ölümüne sebep olan ebola virüsü , şimdi yerini veba virüsüne bıraktı ..!

Afrika'da özellikle son aylarda Veba virüsünden ölenlerin sayısı oldukça dikkat çekiyor.Özellikle Afrika'nın ada ülkesi olan Madagaskar'da Vebadan ölenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta.Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili olarak Afrika kıtasında bulunan diğer ülkeleri de Veba krizine karşı önlem alması için uyardı.Madagaskar'da şimdiye kadar Vebadan ölenlerin sayısı 133' ulaştı.Hastalığı taşıyanların sayısı ise 1.133'e ulaştı.

Salgının gün geçtikçe yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri diğer kıta ülkerini de yayılan salgına karşı önlem almaları için uyardı.

VEBA HASTALIĞI NEDİR ?

Bulaşıcı ve kara ölüm adıyla anılan bir hastalıktır. Antik çağlardan beri tanınan bulaşıcı bir hastalıktır. Diğer bir adı " Kara Ölüm" dür. Avrupa nüfusunun büyük bir kısmı bu hastalık yüzünden kaybetmiştir. Veba hastalığı bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olarak bilinmektedir.Ancak Veba hastalığı günümüzde artık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalık erken aşamada teşhis edilirse çeşitli antibiyotikler ve aşılar ile tedavi edilebilir. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barzani'den Geri Vites!
Barzani'den Geri Vites!
Havai fişek deposunda patlama : Onlar ca ölü ve yaralı var !
Havai fişek deposunda patlama : Onlar ca ölü ve yaralı var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
Esad Rejimi yanlışlıkla kendi vurdu ! Onlarca ölü var ...
Esad Rejimi yanlışlıkla kendi vurdu ! Onlarca ölü var ...
Ukrayna'da korkunç kaza ; 6 kişi yaralandı , 6 kişi de öldü !
Ukrayna'da korkunç kaza ; 6 kişi yaralandı , 6 kişi de öldü !
Barzani'nin İstifası İsteniyor!
Barzani'nin İstifası İsteniyor!
Avusturya'da skandal Viyana Havalimanı'ndan şok görüntüler !
Avusturya'da skandal Viyana Havalimanı'ndan şok görüntüler !
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi !
Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim