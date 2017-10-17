Afganistan'da polise bombalı saldırı !

İlk gelen bilgilere göre Paktia Eyaleti’nin merkezi Gardez'deki bir polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar sonucunda 12 kişiin öldüğü ve 60'a yakın kişinin de saldırılarda yaralandığı öğrenildi.

Gerçekleştirilen saldırıyı Taliban örgütü üstlenirken Reuters haber servisine konuşan yetkililer bölgedeki polis şefinin öldüğünü belirtirken Bakanlık'tan yapılan açıklamada şefin sadece yaralandığı açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, "Önce bir intihar bombacısı patlayıcı yüklü bir aracı eğitim merkezi yakınında havaya uçurdu ve diğer silahlı saldırganlar için yol açtı" ifadelerini kullandı.