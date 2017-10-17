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Afganistan'da polise bombalı saldırı !

Son Dakika ..Afganistan'da polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahları saldırılarda onlarca ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

17 Ekim 2017 Salı 12:47
Afganistan'da polise bombalı saldırı !

İlk gelen bilgilere göre Paktia Eyaleti’nin merkezi Gardez'deki bir polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar sonucunda 12 kişiin öldüğü ve 60'a yakın kişinin de saldırılarda yaralandığı öğrenildi.

Gerçekleştirilen saldırıyı Taliban örgütü üstlenirken Reuters haber servisine konuşan yetkililer bölgedeki polis şefinin öldüğünü belirtirken Bakanlık'tan yapılan açıklamada şefin sadece yaralandığı açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, "Önce bir intihar bombacısı patlayıcı yüklü bir aracı eğitim merkezi yakınında havaya uçurdu ve diğer silahlı saldırganlar için yol açtı" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.10.2017 12:55
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