Afganistan'da bombalı saldırı ! En az 40 kişi öldü !

Son dakika yabancı haber ajanslarından gelen bilgilere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.Afganistan'ın başkenti Kabil'de haber ajansının bulunduğu bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına intihar saldırısı düzenlendiğini ğrenildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 40 kişi yaralandığı belirtildi.Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamalarda bombalı saldırı sonrasında 1 kişinin olay yerine girerek rastgele ateş açtığı öğrenildi.