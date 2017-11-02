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Afganistan'da bomba yüklü tanker patlatıldı ! Onlarca ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'den kötü haber geldi.Son dakika öğrenilen bilgilere göre bomba yüklü bir tankerin patlatılması sonucunda en az 15 kişinin öldüğü açıklandı.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:47
Afganistan'da bomba yüklü tanker patlatıldı ! Onlarca ölü var

AFGANİSTAN'DA BOMBALI SALDIRI 

Afganistan'dan korkunç görüntüler geliyor.Bomba yüklü bir tankerin patlatılması sonucunda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Charikar kasabasında bomba yüklü tanker patlatıldı.Bomba yüklü tankerin patlatılması sonucunda en az 15 kişinin öldüğü ve 27 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Charikar kasabası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlamanın gerçekleşmesi sonucu çevredeki araçlarında yanması ve patlaması sonucunda bomba etkisinin arttığı duyuruldu.Yerel Vali Sözcüsü Waheeda Shahkar yaptığı açıklamalarda en az 15 kişinin öldüğünü ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Saldırıyı ise henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

Son Güncelleme: 02.11.2017 11:53
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