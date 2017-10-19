Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi !

Afganistan Ulusal Ordu Üssüne Taliban örgütü tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bombalı saldırıda 40 askerin öldüğü , 24 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen saldırıların izleri henüz geçmemişken bugünde askeri üsse yapılan bombalı saldırıda 40 Afgan askerinin öldüğü ve 24 askerinde yaralandığı açıklandı.Afgan Ulusal Ordu Üssüne iki ayrı noktadan eş zamanlı olarak bombalı saldırı düzenlendiği patlatılan bombaların ardından üsse roket atarlı saldırı düzenlendiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.Bu saldırıların Taliban tarafından gerçekletirildiği ve bunun üzerinde 10 taliban militanının öldürüldüğü açıklandı.