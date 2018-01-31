Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu !

Yerin yaklaşık 180 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi olarak belirlendi.Son dakika edinilen bilgilere göre Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem olduğu öğrenildi.Merkez üssünün Jarm bölgesi olduğu öğrenilen deprem 270 kilometre uzaklıktaki başkent Kabil'de de hissedildi.

USGS verilerine göre, sarsıntı Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan, Çin ve Özbekistan'da hissedildi.

2015'in Ekim ayında bölgede meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 400'e yakın kişi ölmüştü.