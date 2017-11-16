Afganistan başkenti Kabil'de bombalı saldırı...

Son dakika ... Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen bir siyasi toplantının yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştiği öğrenildi.Son dakika gelen bilgilere göre gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisinin mitingini desteklemek için bir araya geldiği bölgede meydana gelen patlamada ölenlerin polis ve sivillerden oluştuğu öğrenildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi..