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Afganistan başkenti Kabil'de bombalı saldırı !

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı gerçekleştiği öğrenildi.Son dakika yabancı haber servislerinden gelen haberlere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı gerçekleştiği ve bu saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 15:21
Afganistan başkenti Kabil'de bombalı saldırı !

Son dakika ... Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen bir siyasi toplantının yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştiği öğrenildi.Son dakika gelen bilgilere göre gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

 Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisinin mitingini desteklemek için bir araya geldiği bölgede meydana gelen patlamada ölenlerin polis ve sivillerden oluştuğu öğrenildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi..

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