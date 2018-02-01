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ABD'ye büyük şok ! Füzeyi önleyemediler

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre ABD Füze Savunma Ajansının Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak savunmanın bir işe yaramadığı öğrenildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:27
ABD'ye büyük şok ! Füzeyi önleyemediler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesislerinde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre ABD Füze Savunma Ajansının Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak savunmanın bir işe yaramadığı öğrenildi.

 Amerikan CNN Televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin
uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

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