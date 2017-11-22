ABD'ye ait hava aracı Japonya'da düştü !

ABD Donanması'na ait olduğu öğrenilen hava aracının Japonya açıklarında düştüğü öğrenildi.

ABD Donanması'na ait hava aracının içinde 11 kişinin bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Aracın ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki uçak gemisi Ronald Reagan'a giderken düştüğü açıklandı..

ABD Donanması konuyla ilgili son dakika yaptığı açıklamada ; "Personel kurtarma çalışmaları sürüyor ve durumları USS Ronald Reagan'ın sağlık personeli tarafından değerlendirilecektir." ifadelerini kullandu.

Japonya’da konuşlu 7. Filo’dan yapılan açıklamada Ronald Reagan uçak gemisinden arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.