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ABD'ye ait hava aracı Japonya'da düştü !
ABD'ye ait hava aracı Japonya'da...

ABD'ye ait hava aracı Japonya'da düştü !

Son dakika ... Yabancı servislerden gelen son dakika haberlerine göre ABD'ye ait olduğu öğrenilen hava aracının Japonya açıklarında düştüğü öğrenildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:15
ABD'ye ait hava aracı Japonya'da düştü !

ABD Donanması'na ait olduğu öğrenilen hava aracının Japonya açıklarında düştüğü öğrenildi.

ABD Donanması'na ait hava aracının içinde 11 kişinin bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Aracın ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki uçak gemisi Ronald Reagan'a giderken düştüğü açıklandı..

ABD Donanması konuyla ilgili son dakika yaptığı açıklamada ; "Personel kurtarma çalışmaları sürüyor ve durumları USS Ronald Reagan'ın sağlık personeli tarafından değerlendirilecektir." ifadelerini kullandu.

Japonya’da konuşlu 7. Filo’dan yapılan açıklamada Ronald Reagan uçak gemisinden arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 22.11.2017 11:46
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