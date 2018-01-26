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ABD ; "Türkiye ile kriz halinde değiliz ."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Türkiye'nin Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dana White , "Türkiye ile kriz halinde değiliz ." diye konnuştu.

26 Ocak 2018 Cuma 09:43
ABD ; "Türkiye ile kriz halinde değiliz ."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White,  ayrıca Afrin'deki gruplara silah ve mühimmat vermediklerini, Fırat’ın kuzeydoğusundaki PYD/PKK unsurlarına verdikleri silahları da takip ettiklerini öne sürdü.

Suriye yüzünden Türkiye ile ABD arasında kriz olup olmadığının sorulması üzerine Pentagon Sözcüsü Dana White ; " Türkiye ile krizde değiliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla çalışıyoruz. Ancak Zeytin Dalı Harekatı dikkatleri dağıtıyor. Müttefikler olarak elimizdeki göreve yani DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalıyız.” şeklinde yanıt verdi. 

Korgeneral McKenzie ise ; "Türkiye sınırları içerisinde aktif çatışma olan tek NATO ülkesi. Bunların tamamının anlıyoruz. Söyleyeceğim son noktası ise şu. Biz 'Afrin cebi'nde bulunan Kürt gruplara eğitim ve ekipman vermedik. Biz Orta Fırat Vadisi’nden güneye ve doğuya doğru yürüttüğümüz operasyonlara odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

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