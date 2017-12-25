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ABD'nin Kudüs kararına ilk destek o ülkeden geldi !

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyayı karşısına alarak açıkladığı Kudüs kararına ilk destek geldi.Orta Amerika ülkesi olan Guatemala, BM'deki tarihi oylamada 'hayır' tercihinde bulunan dokuz ülkeden biriydi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:26
ABD'nin Kudüs kararına ilk destek o ülkeden geldi !

Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyayı karşısına alarak açıkladığı Kudüs kararına ilk destek geldi.Orta Amerika ülkesi olan Guatemala, BM'deki tarihi oylamada 'hayır' tercihinde bulunan dokuz ülkeden biriydi.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales yaptığı açıklamalardar  ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için gerekli talimatı verdiğini açıkladı.

Facebook'tan yaptığı açıklamada Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası bu kararı alarak, hazırlıkları başlattığını söyledi.

Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi olan Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri olarak gözeçarpıyor.

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