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ABD'nin en ünlü seri katili Charles Manson öldü !

20.yüzyılın en korkulan seri katillerinden biri olan ABD'li Charles Manson öldü.Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü. Manson, 1960'lı yıllarda işlediği bir dizi cinayetten dolayı hapis yatıyordu.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:56
ABD'nin en ünlü seri katili Charles Manson öldü !

Bir zamanlar ABD'de en çok korkulan isimlerin başında gelen  Charles Manson tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti.20.yüzyılın en ünlü seri katillerinden biri olan ı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü. Manson, 1960'lı yıllarda işlediği bir dizi cinayetten dolayı hapis yatıyordu.

Charles Manson 'aile' adı altında kurduğu tarikatta onu yalnız bırakmayan takipçileri ile Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.Charles Manson'un işlediği cinayetler arasındaki en dikkat çekeni ve dünya üzerinde tanınmasına neden olan ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'yi de öldürmesiydi.

Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da Los Angeles'ta Tate ile birlikte 6 kişiyi daha öldürmüşlerdi.

1971 yılında 7 kişiyi daha öldüren Manson yakalanarak idama mahkum edilmişti.Daha sonra idam kararından vazgeçilerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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