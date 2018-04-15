ABD'nin cehennem silahları!

Tomahawk... Anlamı kızılderili savaş baltası. ABD'nin savaş gücünün en önemli parçalarından biri olan akıllı seyir füzeleri.

Tomahawk füzeleri, alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor. Engellerin çevresinden dolanabiliyor. ABD'nin iddiasına göre, radara yakalanmama özelliğine sahipler.

Pentagon, Tomahawk'ları kullanarak daha çok füze depoları, askeri ve stratejik hedefleri baskı altında tutuyor. Tomahawk'lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor.

Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor.



Tomahawk'lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan atılabiliyor.



Tomahawk'ların menzili en son teknolojiyle 2 bin 500 kilometre. 880 kilometre hızda hedefine ulaşabiliyor. Seyir füzesinin fırlatma motoru ile birlikte kütlesi 1450 kilogram. Yaklaşık 450 kilogramlık çeşitli tipte harp başlığı taşıyabiliyor. Bu nükleer başlık da olabiliyor.

Tomahawk'ların en büyük sorunu maaliyeti. Her bir Tomahawk füzesi son teknolojik gelişimle birlikte yaklaşık 3 milyon dolar.



Tomahawk'lar aslında ilk olarak ABD'nin ilk Irak'a yönelik Birinci Körfez Savaşı sırasındaki saldırıda kullanıldı. 1991'deki saldırıda, Amerikan uçak gemilerinden 290 Tomahawk füzesi Irak'taki hedeflere gönderildi.



1995 ve 1999'daki Sırbistan müdahalesinde de ABD yönetimi Tomahaw'kların kullanılmasına izin verdi. ABD'nin 2001 Afganistan ve 2003 Irak saldırılarında da Tomahawk'lar havadaydı.

Tomahawk'ları aslında Suriye'de ilk kez kullanılmayacak. Nisan 2017'de İdlib'teki kimyasal saldırı sonrası Esad rejimi hedefleri ABD tarafından vurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2018, 11:19