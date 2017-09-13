ABD'li Senatör Twitter hesabından cinsel içerikli gönderiyi beğendi !

ABD'de 16 Kasım 2016 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ama Donald Trump'a kaybeden senatör Ted Cruz dün resmi hesabından @SexuallPosts adlı Twitter hesabından yayınlanan bir pornografik içeriği beğendi.

Her ne kadar Cruz beğenisini kısa süre içinde geri alsa da olayın ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

​Çok geçmeden Cruz'un iletişim direktörü Catherine Frazier'den söz konusu tweet'le ilgili açıklama geldi. ​Frazier attığı tweet'te "@tedcruz hesabından gönderilmiş olan çirkin tweet görevliler tarafından kaldırılmış ve Twitter'a rapor edilmiştir" ifadelerini kullandı.