ABD'li komutan Türkiye'yi tehdit etti !

DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon yapmış olduğu çarpıcı açıklamalar da resmen Türkiye'ye karşı DEAŞ'ın yanında olduklarını söyledi.Albay Ryan Dillon ; 'Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz' diyerek Türkiye'ye karşı savaşmayı göze aldıklarını belirtti.

Pentagon'daki basın açıklamasına canlı olarak bağlanan Albay Ryan Dillon , "Gerekirse SDG'nin (PKK/PYD) çatısı altındaki herkesi; Araplar, Kürtler, Yezidiler ve Hıristiyanları destekler ve koruruz" dedi ve Türkiye'nin sınırdışı operasyonları ile ilgili de konuştu.

Albay Ryan Dillon DEAŞ'i korumaya devam edeceklerini ve onlara kim saldırırsa karşılık vereceklerini de sözlerine ekledi.