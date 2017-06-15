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ABD, Katar'dan Haracını Aldı!

Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile F15 savaş uçağı alımı için 12 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

15 Haziran 2017 Perşembe 10:16
ABD, Katar'dan Haracını Aldı!

İsveç basınında yayımlanan haberlere göre, iki ülke arasındaki anlaşma 36 adet savaş uçağı alımını içeriyor.

Geçtiğimiz hafta başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri Katar’la diplomatik ilişkilerini ‘teröre destek olması’ ve ‘Körfez ülkelerinin içişlerine karıştığı’ nedeiyle kestiklerini açıklamışlar, Katarlı 12 kuruluş ile aralarında Müslüman Kardeşler Örgütü manevi lideri Yusuf Kadarawi’nin de bulunduğu 59 kişiyi terör listesine almışlardı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ta Cuma günü yaptığı açıklamada Katar’ı üst düzeyde terörizme destek olmakla suçlamıştı.



Son Güncelleme: 15.06.2017 10:38
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