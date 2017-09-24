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ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor ABD savaş uçakları Kuzey Kore semalarında !

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının Kuzey Kore hava sahasında dolaştığı öğrenildi.

24 Eylül 2017 Pazar 02:12
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor ABD savaş uçakları Kuzey Kore semalarında !

Açıklamada, "Bugün erken saatlerde Guam'dan kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları, Okinawa'dan yanlarında katılan F-15C Eagle savaş jetleriyle birlikte uluslararası hava sahasında Kuzey Kore'nin doğu sınırında uçuş yaptı." ifadesini kullanıldı. 

Söz konusu uçuşun, askerden arındırılmış bölgenin kuzeyindeki en uzak nokta olduğu ve bununla ABD'nin ciddiyetini Kuzey Kore'ye göstermek istediği vurgulandı. 

"Bu görev, Başkan'ın (Donald Trump), bir tehdidi ortadan kaldırmak için birçok askeri seçeneği olduğu yönündeki ABD'nin kararlı ve açık mesajının bir göstergesidir." ifadesi kullanılan açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı kendisini ve müttefiklerini korumaya devam edeceği belirtildi. 

KORE'DEN İLK TEPKİ ÇOK SERT

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin amacının caydırıcılık ve ABD işgalini önlemek olduğunu söyledi.

Ri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer faaliyetleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine ilişkin açıklamalar yaptı. 


Trump'ı, "parmağı nükleer silahlarda olan zihnen dengesiz bir megaloman" olarak nitelendiren Ri Yong Ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a "intihar görevindeki roket adam" diyen ABD Başkanı Trump'a, "bu şekilde devam etmesi halinde Kuzey Kore roketlerinin tüm ABD anakarasına ulaşacağı" tehdidiyle yanıt verdi. 

"Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil" ifadesini kullanan Ri, "Bu intihar saldırısı nedeniyle ABD'de masum siviller ölürse, bunun sorumluluğu tamamen Trump'a aittir." dedi. 

ABD Başkanı Trump, BM'deki konuşmasında, eğer ABD ve müttefiklerini korumak zorunda kalırlarsa "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz." şeklinde açıklama yapmıştı. 

Ri Yong Ho, nükleer faaliyetlerin tamamen korunma ve caydırıcılık amaçlı olduğunu da savunarak, "Bizim ulusal nükleer gücümüz savaşa karşı caydırıcılık, ABD'nin nükleer tehditlerine son verme ve ABD işgalini önleme amaçlıdır. Nihai hedefimiz ABD ile güç dengesini tesis etmektir." ifadelerini kullandı. 

Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını da "haksızlık" olarak değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, bu yaptırımların ülkesini nükleer faaliyetlerden alıkoyamayacağını söyledi. 

Kuzey Kore son haftalarda 6'ncı nükleer denemesi ile yeni balistik füze denemelerini gerçekleştirmiş, uluslararası toplum ise bu ülkeye sert tepki göstermişti. 

Alabama'da dün bir mitingde konuşan Trump, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım." değerlendirmesini yapmıştı. 

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