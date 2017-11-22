ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye için 'darbe' açıklaması !

Şuanda New York'ta devam eden Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak söylediği ‘17 - 25 Aralık tuzağını götürüp ABD’de kurdular’ sözlerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan jet yanıt geldi.Haddini aşan açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert , "‘Biz bu hikayeyi Türkiye’den önce de duyduk. Türkiye’de darbe kışkırttığımıza ilişkin yorumların dayanağı yok. Saçma’ ifadelerini kullandı.

İranlı-Türk işadamı Reza Zarrab ve Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ile ilgili dava ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki salı günkü basın brifinginin de gündemindeydi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan .ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ;"‘Biz bu hikayeyi Türkiye’den daha önce de duyduk. Bizi darbe kışkırtmakla suçladıkları son seferde verdiğim cevabın aynısını vermek zorunda kalacağım. Bunun saçma olduğunu söyleyeceğim." dedi.Sözlerine şu şekilde devam eden Heather Naueert ;"Türkiye bir NATO üyesi ve ABD’nin değer verdiği bir müttefik. Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz var. Ancak ABD’nin darbe tezgahladığına ilişkin yorumların dayanağı yok’ " ifadelerini kullandı.