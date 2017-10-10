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ABD'den şok iddia ; 'Pazar günü kıyamet kopacak ! '

ABD Basını'nda 15 Temmuz Pazar günü için ilginç bir iddia ortaya atıldı.ABD'li tarikat üyesinden kıyamet açıklaması ..

10 Ekim 2017 Salı 10:55
ABD'den şok iddia ; 'Pazar günü kıyamet kopacak ! '

ABD'de yaşayan, komplo teorileriyle bilinen  ve Hıristiyan bir tarikatın mensubu olduğu aktarılan David Meade,15 Temmuz Pazar günü için ilginç bir iddia ortaya attı.

David Meade bir X gezegeninden bahsederken bu gezegenin pazar günü Dünya'nın yakınlarına kadar geleceğini ve bunun sonucunda Dünya'da büyük felaketlere neden olacağını söyledi.Haberin yayılması ile birlikte özellikle ABD'l vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı.

Ancak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) yapılan açıklamalarda bu söylenenlerin gerçeğin tamamen dışında olduğu bildirildi.David Meade ise ABD'de yaşanan orman yangınları , kasırgalar ve depremlerin bu felaketin öncüsü olduğunu söylüyor.

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