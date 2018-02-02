ABD'den skandal 'Zeytin Dalı ' açıklaması !

Terör örgütlerine silah yardımı yapan ABD'den skandal niteliğinde açıklamalar geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin füzeleriyle 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın şehit olmasının ardından "Reyhanlı'da 17 yaşında bir kızın ölümü dahil olmak üzere bütün sivil kayıplarına ilişkin kaygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika ABD'den skandal açıklamalar geldi. Terör örgütlerine TIR'larla yardım ve silah gönderen ABD, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada skandal bir talepte bulundu. İşte ABD'nin operasyon ile ilgili olarak yaptığı o açıklamalar ...

Türkiye'yi suçlar bir tavır takınan ABD'li yetkili, "Bütün taraflara kısıtlama yapmaları ve sivil ölümlerinin önüne geçmeleri çağrısını yapıyoruz." dedi.