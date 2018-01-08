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ABD'den skandal PKK kararı !

Son dakika yabancı haber ajanslarından gelen bilgilere göre ABD Savunma Bakanı Mattis'in , PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ gönderdiği öğrenildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
ABD'den skandal PKK kararı !

ABD'nin skandal Kudüs kararının ardından yaptığı bu hamle büyük felakete yol açabilir.ABD, Suriye kuzeyinde 4 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmatla teçhiz ettiği teröristlere ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Son dakika yabancı haber ajanslarından gelen bilgilere göre ABD Savunma Bakanı Mattis'in , PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ gönderdiği öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ bahanesiyle Türkiye sınırında terör hattı inşa etmeye çalışan ABD , PKK/PYD işgali altındaki 28 bin kilometrekarelik alanı diplomatik olarak tanıma girişimi başlattı.

Bu sürecin ardından atılacak adım ise Suriye’yi parçalayacak korsan PKK devletinin Washington tarafından tanınması olacağı iddia ediliyor.

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