ABD'den referandum ile ilgili önemli açıklamalar !

McGurk, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile Musul'un doğusundaki DEAŞ'la Mücadele Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda yaptığı açıklamada McGurk, Barzani ile yaptıkları görüşmenin çok önemli ve tarihi olduğuna dikkati çekti.

McGurk,"Barzani ile Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jan Kubis ve İngiltere Bağdat Büyükelçisi Frank Baker'in de katıldığı çok tarihi bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda birçok başlık ve özellikle 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu masaya yatırdık. ABD'nin bu konudaki tavrını kendilerine tekrardan belirterek, böylesi bir süreçte destek verebileceğimiz bir mesele olmadığını söyledik. Bu sadece ABD'nin değil tüm uluslararası koalisyonun tavrıdır" dedi.