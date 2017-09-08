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ABD'den Kuzey Kore'ye dev yaptırım !

ABD Yönetimi'nin Kuzey Kore için hazırladığı yaptırım planını BM'ye sunduğu öğrenildi.Yaptırımın içerisinde petrol ambargosu olduğu da bildirildi.

08 Eylül 2017 Cuma 09:40
ABD'den Kuzey Kore'ye dev yaptırım !

ABD, Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerle paylaştı ve bu metnin 11 Eylül Pazartesi günü oylanması istendi. Yeni tasarı, Kuzey Kore’ye petrol ambargosu uygulanması, bu ülkenin lideri Kim Jong-un’un yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi, tekstil ihracatının ve Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalışmasının yasaklanması başlıklarını kapsıyor.

Yaptırım tasarısının kabul edilmesi için BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9’unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.

Bu bağlamda gözler Kuzey Kore ile ilgili yaptırım kararlarına engel koyan Çin ve Rusya’ya çevrildi. Çin’den gelen haberler ise ülkenin tasarıya destek vereceği şeklinde yorumlandı.

ÇİN’DEN OLUMLU SİNYAL

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiğini  bildirdi. Bakan Vang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey  Kore’nin yaptığı son nükleer denemeyle BM’nin kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına zarar verdiğini belirtti. Pekin yönetiminin, BM’nin Pyongyang yönetimine karşı gereken ilave adımları atmasını onayladığının altını çizen Vang, Kuzey Kore’nin “nükleer sorun kilidini” açacak anahtarın yarısını baskı ve yaptırımlar, diğer yarısını da diyalog ve müzakerelerin oluştuğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore’nin tutumunun küresel bir tehdit olduğunu söylerken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, “Bizler, daha fazla diplomatik, daha fazla ekonomik baskının fark yaratabileceğine  inanıyoruz.” dedi.

ÇİN’DEN THAAD UYARISI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Güney Kore’yi, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sisteminin kurulumunu durdurmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin, Güney Kore’ye konuşlandırılan THAAD’a karşı çıktığını, bu konudaki tutumunun açık ve net olduğunu söyledi. Washington ve Seul yönetimlerine seslenen Sözcü Gıng, “ABD ve Güney  Kore’yi, Çin ve bölge ülkelerinin güvenlik endişe ve çıkarlarını dikkate almaya çağırıyoruz.” dedi. Uyarıya karşın THAAD’ın 4 füze fırlatma rampasının geçici olarak Seongju kasabasına konuşlandırıldığı görüldü.

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:57
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