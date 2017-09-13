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ABD'den flaş S-400 füze açıklaması : 'Kaygı verici'

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze anlaşması ile ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi .Yapılan açıklamada "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik" denildi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 09:30
ABD'den flaş S-400 füze açıklaması : 'Kaygı verici'

Türkiye ve Rusya arasında S-400 füze savunma sistemi için imzaların atılması, ABD'de ses getirdi. NATO'nun en büyük üyesi ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e,  günlük basın toplantısında füze satışı soruldu.

Nauert, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli. Rusya sistemi, eğer Türkiye bahsedildiği gibi S-400'leri alırsa bu standartlara uymaz ve tabi ki bu bizim için kaygı verici bir durum" diye konuştu.

Sözcü, bunun, Rus kaynaklı askeri techizata olan bağımlılığı milli çabalarla azaltarak direnci artırma yönünde NATO üyelerinin Varşova Zirvesi'nde verdiği sözlerle bağdaşmayacağını da söyledi.

Nauert, bunun NATO kurallarının ihlali anlamına gelip gelmeyeceğine yönelik soruya ise "Bunu NATO'ya danışmam gerekir" yanıtını verdi.

Pentagon sözcüsü: Endişelerimizi Türk yetkililere ilettik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Johnny Michael ise, Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik" dedi.

Michael, "Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.

Yaklaşık 400 kilometrelik menzile sahip olan S-400 füze savunma sistemi, karadan havaya ateşlenebiliyor ve düşman uçaklarının vurularak düşürülmesinde kullanılıyor.

Türkiye'nin satın alacağı sistemin 24 batarya ve 96 uzun menzilli füzeden oluşması ve ilk teslimatın da 2019 yılında yapılması bekleniyor. Çeşitli kaynaklarda, anlaşmanın toplam maliyetinin 2,5 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor.

Başta ABD olmak üzere, bazı Batılı devletler ve NATO, Türkiye'nin S-400 almasını istemiyor. Uzmanlar, NATO'nun birbirine entegre hava savunma sisteminin bulunduğunu ve Türkiye'nin S-400'ü satın almasının maliyet, nitelik ve teknoloji transferi gibi birçok teknik sorunu beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

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