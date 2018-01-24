ABD'den flaş 'Rusya' açıklaması !

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Türkiye ile ABD'nin arasını açmaya çalıştığını söyledi.Nauert, “Bu süreçte Rusya’dan gelen açıklamaların iki NATO müttefikinin arasını açmayı hedeflediğini” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ın açıklamalarından bazı satırbaşları ;

Daha önce Suriye ölçeğinde nispeten güvenli bir bölge olan Afrin’de durum bugün bu değil. Oradaki siviller evlerini terk edip gitme riskiyle karşı karşıya. Bizim Suriye’de olmasını istediğimiz şey bu değil. Biz insanların evlerini, köylerini terk edip gitmelerini istemiyoruz.

Türkiye bir NATO müttefiki ve müttefikimizin PKK ile kaygılarını tamamen anlıyoruz. Türk hükümetiyle bu konudaki kaygılarını gidermeye yönelik görüşmelerimiz sürüyor.

Ruslar iki NATO müttefikinin, ABD ile Türkiye’nin arasını açmak istiyor.