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ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına şok yasak !

ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu , Washington ziyareti sırasında yaşanan olaylardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına silah satışını yasaklamak istiyor

08 Eylül 2017 Cuma 10:18
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına şok yasak !

16 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Büyükelçilik konutuna geldiği sırada kendisini karşılamaya gelenler ve protesto edenler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş kavgaya resmi korumalar da karışmıştı. Kavga esnasında her iki taraftan da yaralanarak hastaneye kaldırılanlar olmuştu. Söz konusu kavga nedeniyle Amerikan Temsilciler Meclisi’nde de Türkiye’yi kınayan bir tasarı gündeme gelmiş ve kabul edilmişti. Kavga nedeniyle, Erdoğan’ın 15 koruması hakkında yakalama kararı da çıkartılmıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçilik Konutu önünde çıkan kavgaya karışan kişilerin yargılandığı duruşma Çarşamba günü başkent Washington’da yapıldı. Kavgaya karışan iki tutuklu sanık Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım mahkeme salonuna üzerlerinde turuncu renkte hapishane kıyafetiyle elleri kelepçeli ve ayakları zincirli halde getirildi.

15’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruması 19 kişinin yargılandığı davada tutuklu bulunan iki Türk vatandaşının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi 10 Ekim olarak açıklandı. Türkiye’de bulunan 17 kişiden ikisi hakkında tutuklama kararı verilmezken, 15 koruma hakkında tutuklama kararının devamına karar verildi.

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