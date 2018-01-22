Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
115580
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8141
STERLİN
5.2962
EURO
4.6723
Galatasaray'lı taraftarlardan Arda Turan'a 'ADAM' tepkisi !
Arda Turan'a 'ADAM' tepkisi !
Fenerbahçe'de Giuliano şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Giuliano şoku yaşanıyor !
Talisca attı , Beşiktaş lige tutundu !
Talisca attı , Beşiktaş lige...
Beşiktaş , Vagner Love için harekete geçti
Beşiktaş , Vagner Love için...
Galatasaray'dan Oumar Niasse süprizi !
Galatasaray'dan Oumar Niasse süprizi !

ABD'den 'Afrin' açıklaması !

Son dakika ABD Savunma Bakanı Jim Mattis,Türkiye tarafından Afrin'e başlatılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.İşte Amerika Savunma Bakanı'nın o açıklamaları ...

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:10
ABD'den 'Afrin' açıklaması !

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, Cumartesi günü Türk ordusu tarafından Afrin'e başlatılan operasyonlar ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açıksözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar” ifadelerini kullandı.

Operasyonların başlamadan önce Türkiye'nin kendilerini uyardığını belirten Mattis ;"Türkiye açıksözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar” ifadesini kullandı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da bombalı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !
Tayland'da bombalı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !
Vladimir Putin Ocak ayında buz gibi suya girdi !
Vladimir Putin Ocak ayında buz gibi suya girdi !
Araç kalabalığın içinde daldı , çok sayıda yaralı var !
Araç kalabalığın içinde daldı , çok sayıda yaralı var !
Kazakistan'da dehşet ! 52 kişi yanarak can verdi ..!
Kazakistan'da dehşet ! 52 kişi yanarak can verdi ..!
Askeri helikopter düştü ; 8'i asker , 10 kişi yaralandı !
Askeri helikopter düştü ; 8'i asker , 10 kişi yaralandı !
Binanın tepesinde donmuş halde bulundu !
Binanın tepesinde donmuş halde bulundu !
Kıyıya vuran teknenin içinden 7 kişinin cesedi çıktı !
Kıyıya vuran teknenin içinden 7 kişinin cesedi çıktı !
Köprü inşaatı çöktü ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Köprü inşaatı çöktü ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Belçika'da patlama ; Çok sayıda yaralı var !
Belçika'da patlama ; Çok sayıda yaralı var !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim