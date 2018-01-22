ABD'den 'Afrin' açıklaması !

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, Cumartesi günü Türk ordusu tarafından Afrin'e başlatılan operasyonlar ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açıksözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar” ifadelerini kullandı.

Operasyonların başlamadan önce Türkiye'nin kendilerini uyardığını belirten Mattis ;"Türkiye açıksözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar” ifadesini kullandı.