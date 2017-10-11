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ABD'de yangın faciası devam ediyor ! Ölü sayısı giderek artıyor ...

ABD'de yangın faciası yaşanıyor.ABD'nin Florida eyaletinde çıkan yangınlar sonucu 10 kişinin hayatının kaybettiği açıklanmıştı.Yangının söndürülememesi sonucu ölenlerin sayısının 15'e çıktığı öğrenildi.

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:15
ABD'de yangın faciası devam ediyor ! Ölü sayısı giderek artıyor ...

ABD'nin Florida Eyaleti'nde  başlayan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.Yaklaşık 10 gündür  yaşanan korkunç anlarda 15 kişi hayatını kaybederken , birçok kişininde yaralandığı bildirildi.Binlerce ev ve iş yerinin zarar gördüğü bölgede insanlar güvenli bölgelere taşınıyor.Kalifornia Valisi Jerry Brown ise yaşanan orman yangını sonrası olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.ABD'de acil durum bölgesi 5'ten 8'e çıkarıldı.

ABD'DE YANGIN ALARMI !

ABD'de peş peşe yaşanan yangınlar büyük paniğe neden oldu.Son olarak  Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Orange yönetim bölgesi içindeki Anaheim kentinde çıkan yangınlar varlıklı ailelerin evlerinin kül olmasına neden oldu.

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