ABD'de yangın faciası devam ediyor ! Ölü sayısı giderek artıyor ...

ABD'nin Florida Eyaleti'nde başlayan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.Yaklaşık 10 gündür yaşanan korkunç anlarda 15 kişi hayatını kaybederken , birçok kişininde yaralandığı bildirildi.Binlerce ev ve iş yerinin zarar gördüğü bölgede insanlar güvenli bölgelere taşınıyor.Kalifornia Valisi Jerry Brown ise yaşanan orman yangını sonrası olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.ABD'de acil durum bölgesi 5'ten 8'e çıkarıldı.

ABD'DE YANGIN ALARMI !

ABD'de peş peşe yaşanan yangınlar büyük paniğe neden oldu.Son olarak Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Orange yönetim bölgesi içindeki Anaheim kentinde çıkan yangınlar varlıklı ailelerin evlerinin kül olmasına neden oldu.