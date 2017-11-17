ABD'de yangın faciası : Çok sayıda yaralı var !

ABD'de meydana gelen yangın faciasında korku dolu anlar yaşandı.ABD'nin Pennsylvania eyaletinde West Chester'da bulunan yaşlı bakım evinde yangın çıkması sonucu en az 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Barclay Friends isimli Yaşlı Bakımevi'nde çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara da sıçrayarak büyüdü.Meydana gelen yangın sonrasında ki ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.Helikopter ile havadan çekilen fotoğraflarda ise tekerlekli sandalyelerde battaniyelere sarılmış yaşlı insanlar dikkat çekiyordu.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.