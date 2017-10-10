ABD'de yangın faciası : 10 kişi hayatını kaybetti !

ABD'de yangın faciası yaşanıyor.ABD'nin Florida eyaletinde çıkan yangınlar sonucu 10 kişinin hayatının kaybettiği öğrenildi.

ABD'nin Florida Eyaleti'nde Pazar günü başlayan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.Pazar gününden beri yaşanan korkunç anlarda 10 kişi hayatını kaybederken , 2 kişininde yaralandığı bildirildi.Binlerce ev ve iş yerinin zarar gördüğü bölgede insanlar güvenli bölgelere taşınıyor.Kalifornia Valisi Jerry Brown ise yaşanan orman yangını sonrası olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.