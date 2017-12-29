ABD'de yangın ; 12 kişi diri diri yanarak can verdi !

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada akşam saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu.Alevlerin biranda 5 katlı binayı sarması sonucu içeridekiler mahsur kaldılar ve dışarı çıkamadılar.Yangın sonrasında 12 kişinin hayatını kaybettiği , 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yaralılardan bazılarının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fordham Üniversitesi ve Bronx Hayvanat Bahçesi yakınlarında yer alan Prospect bulvarındaki beş katlı binadan alevlerin yükseldiğinin haber alınmasıyla, itfaiye ekipleri olay yerine akın etti.İtfaiye şefi Daniel Nigro, çeşitli katlarda hayatını kaybeden kurbanların yaşlarının birden 50'ye kadar değiştiği bilgisini verdi.

Onlarca itfaiyenin katıldığı yangının nedeni ise halen daha araştırılıyor.