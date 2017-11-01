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ABD'de terör saldırısı : Ölü sayısı giderek artıyor !

ABD'de bugün terör saldırı ile sarsıldı.Bir saldırganın kamyonetle bisiklet yolundaki insanların arasına girmesi sonucu 8 kişi hayatını kayberderken 12 kişi de yaralandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:32
ABD'de terör saldırısı : Ölü sayısı giderek artıyor !

ABD'DE TERÖR SALDIRISI

ABD'de terör şoku..ABD , Cadılar Bayramı kutlamaları öncesinde bugün terör saldırısı ile şoka uğradı.Bir saldırganın kamyonetle bisiklet yolundaki insanların arasına dalması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili ilk resmi açıklama New York belediye başkanından geldi.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı basın toplatısında  New York'ta  bir trajedi yaşandığını söylerken olayın 'korkakça yapılmış bir terör saldırısı' olduğunu ifade etti.Bill de Blasio ayrıca saldırısa 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanırken 5'inin Arjantinli, 1'inin de Belçikalı turist olduğu öğrenildi.

Terör saldırısını gerçekleştiren kişinin kimliği de belli oldu.Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ismi Sayfullo Saipov olarak açıklandı.Saldırgan'ın Özbekistan'lı olduğu ve 2010 yılından beri Florida'da yaşadığı öğrenildi.

New York Belediye Başkanı Blasio, saldırının "yalnız kurt" eylemi olarak açıkladı.Ayrıca saldırganın elinde  "paintball silahı ile havalı bir tabanca" olduğunu açıkladı.Olay yerinde görgü tanıkları ise 10-15 el silah sesinin duyulduğunu söyledi.

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