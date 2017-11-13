Galeriler Videolar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109301
ALTIN
159.485
DOLAR
3.8840
STERLİN
5.0770
EURO
4.5312
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1 asker yaralandı !
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1...
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ? Son dakika açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ?
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası...
Hagi ve Popescu Karşıyaka'nın başına mı geçiyor ?
Hagi ve Popescu Karşıyaka'nın başına...
Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !
Son dakika ... Mardin'de korkunç...

ABD'de tarih yazan 19 yaşındaki Türk genci !

ABD'de yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hacıbey Çatalbaşoğlu , ABD tarihine ismini yazdırdı.ABD tarihinin en genç siyasetçi ünvanına sahip olan Çatalbaşoğlu , New Haven Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:33
ABD'de tarih yazan 19 yaşındaki Türk genci !

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hacıbey Çatalbaşoğlu ABD'den kovulmak üzereyken ABD'nin tarihine geçti. ABD'de yaşayan Çatalbaşoğlu ABD tarihinin en geç siyasetçi ünvanına sahip oldu.ABD'de gerçekleştirilen yerel seçim sonrası New Haven Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

ABD’de tarihinde bir ilki başarmak için aday olduğunu belirten Çatalbaşoğlu seçim süreci boyunca  kapı kapı dolaşarak New Haven halkından oy istedi. Sonuçlarının ardından bu başarısını ailesine ve 30 kişilik grup arkadaşlarına hediye etti.

Bölgede toplumsal olaylara yaklaşımı ile tanınan Çatalbaşoğlu, sınır dışı edilmekten de yaptığı yardım organizasyonlarıyla kurtuldu.  Hacıbey Çatalbaşoğlu 'nun Türkiye’deki mülteci kamplarına yerleştirilen ve savaştan kaçan Suriyeli aileler için de bir kampanya başlattığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neçirvan Barzani'den flaş Türkiye açıklaması !
Neçirvan Barzani'den flaş Türkiye açıklaması !
Arakan'lı Müslüman kadınlara zorla taciz !
Arakan'lı Müslüman kadınlara zorla taciz !
Dünya sallanmaya devam ediyor : 6.2 büyüklüğünde deprem !
Dünya sallanmaya devam ediyor : 6.2 büyüklüğünde deprem !
PKK'lı teröristker Afrin'de savaşa hazırlanıyor !
PKK'lı teröristker Afrin'de savaşa hazırlanıyor !
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !
Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim