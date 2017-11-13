ABD'de tarih yazan 19 yaşındaki Türk genci !

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hacıbey Çatalbaşoğlu ABD'den kovulmak üzereyken ABD'nin tarihine geçti. ABD'de yaşayan Çatalbaşoğlu ABD tarihinin en geç siyasetçi ünvanına sahip oldu.ABD'de gerçekleştirilen yerel seçim sonrası New Haven Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

ABD’de tarihinde bir ilki başarmak için aday olduğunu belirten Çatalbaşoğlu seçim süreci boyunca kapı kapı dolaşarak New Haven halkından oy istedi. Sonuçlarının ardından bu başarısını ailesine ve 30 kişilik grup arkadaşlarına hediye etti.

Bölgede toplumsal olaylara yaklaşımı ile tanınan Çatalbaşoğlu, sınır dışı edilmekten de yaptığı yardım organizasyonlarıyla kurtuldu. Hacıbey Çatalbaşoğlu 'nun Türkiye’deki mülteci kamplarına yerleştirilen ve savaştan kaçan Suriyeli aileler için de bir kampanya başlattığı öğrenildi.