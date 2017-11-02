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ABD'de silahlı saldırı : 3 kişi öldü !

ABD'de 3 gün önce yaşanan terör saldırısının ardından dün gece geç saatlerde ülkenin orta kesiminde yer alan Colorado'dan gelen haberle sarsıldı.Yaşanan silahlı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:04
ABD'de silahlı saldırı : 3 kişi öldü !

New York'ta 8 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı terör saldırı ile sarsılan ABD'ye bir şok daha ... ABD'de, ülkenin orta kesiminde yer alan Colorado'daki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi.Saldırı sonrasında son dakika gelen bilgilere göre 3 kişinin öldüğü açıklandı.

Uluslararası haber ajanslarının son dakika verdiği haberde görgü tanıklarının "Çalışanlar çığlık atıyordu ve müşteriler de çığlık atmaya başladı. İnsanlar can havliyle dışarı kaçtı" söylemleri dikkat çekti.

Bölge polisi saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini açıklamazken resmi Twitter hesabından  yapılan açıklamada saldırganın artık 'aktif' olmadığı duyuruldu.

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