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ABD'de sel felaketi ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kayması olaylarında en az 13 kişi yaşamını yitirdiği ve 20’den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi...

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:11
ABD'de sel felaketi ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

ABD'de sel ve toprak kayması felaketi can almaya devam ediyor .Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kayması olaylarında en az 13 kişi yaşamını yitirdiği ve 20’den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi...

Santa Barbara Bölge Şerifi’nin ofisinden yapılan açıklamada en az 13 kişinin ani sel, moloz akması ve çamur kaymasında yaşamını yitirdiği ve 20’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi

 İtfaiye ekibinden bir yetkili de ABC News’e 70 kadar kurtarma gerçekleştirdiklerini ve daha birçok kişinin çamur altında kalmış olabileceğinden korktuklarını belirtti.

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