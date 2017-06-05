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ABD'de Müslüman Kadına Irkçı Saldırı

Londra saldırısına sinirlenen beyaz saldırgan, ABD'de siyahi Müslüman bir kadına iğrenç saldırı düzenledi. Talihsiz kadın için yardım kampanyası düzenlendi.

05 Haziran 2017 Pazartesi 00:00
ABD'de Müslüman Kadına Irkçı Saldırı

ABD'nin Ohio eyaletinde, beyaz bir Amerikalı, Londra saldırısının hemen ardından Rahma Warsame Müslüman kadına saldırı düzenledi. Somali asıllı kadın, yüzüne çok sayıda darbe aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Londra'daki terör olaylarının hemen ardından, ABD'de yaşayan Somali asıllı Müslüman kadına iğrenç bir saldırı düzenlendi. Irkçı saldırının beyaz bir Amerikalı tarafından yapıldığı belirtildi. Rahma Warsame saldırının ardından Riverside Hospital'de tedavi aldına alındı. Saldırı sonrası launchgood.com adlı sitede, Rahma Warsame için yardım kampanyası düzenlendi.



Son Güncelleme: 05.06.2017 00:06
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