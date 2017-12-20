ABD'de korkunç olay .. Pitbullar sahibini yedi !

ABD'nin Virginia eyaletinde geçtiğimiz günlerde Pitbull cinsi köpeklerini gezdirmeye çıkaran genç kadının cansız bedeni bulunmuştu.Ölü olarak bulunan genç bir kadının vücudunda kesikler ve ısırma izleri bulundu. İncelemede köpeklerin Bethany Stephens adlı kadının kaburgalarını yediği ortaya çıktı.22 yaşındaki Bethany Stephens'in ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada genç kadının ölüm sebebini cinayet veya intihar olarak değil de köpekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.Geçtiğimiz Cuma günü bulunan cesedin ilk olarak bir hayvan leşi sanan yetkililer daha sonra yaptıkları incelemelerde cesedin 22 yaşındaki Bethany Stephens'e ait olduğu öğrenildi.

Tonka ve Pacman adlı köpekler, kızını aramaya çıkan Stephens'ın babası tarafından bulunmuştu.