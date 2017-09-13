Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109298
ALTIN
147.720
DOLAR
3.4466
STERLİN
4.5667
EURO
4.1266
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine...
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79...
Adana'da patlama paniği!
ADANA'da yer altından geçen elektrik...
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

ABD'de Irma Kasırgası'nın bilançosu açıklandı !

Tüm dünyaya korku salan Irma Kasırga'sının ABD'ye olan bilançosu açıklandı.ABD'nin Florida eyaletinde 12 kişinin öldüğü açıklandı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 09:50
ABD'de Irma Kasırgası'nın bilançosu açıklandı !

Florida Valisi Rick Scott', "Yaşanan felakette Florida'da toplam 12 kişi, Karayip adalarında ise en az 38 kişi hayatını kaybetti" dedi. Scott, Florida eyaletinde 7.3 milyon ev ve iş yerlerine elektrik verilemediğini ve Miami'yi Key West'e bağlayan otoyolun onarım çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Scott, "Şu anda etkilenen bölgelerde kurtarma ekiplerimiz gece gündüz görevlerinin başında. Kasırga Florida'yı beklenenin üzerinde tahrip etti. Birlikte bu afetten kurtulacağız" dedi. Ayrıca Scott, Key West açıklarında bölgede mahsur kalan 10 bin kişiye yardım amaçlı gönderilen uçak gemisi Abraham Lincoln ile irtibatın kesildiğini, ancak korkulan bir durumun yaşanmadığını kaydetti.

Irma Kasırgası'nın Tampa kenti üzerinden Georgia, Kuzey ve Güney Karolina, Virginya eyaletlerinde etkili olduktan sonra hızını keserek ABD'yi terk etmesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: 'Türkiye kendisini AB'den uzaklaştırıyor'
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: 'Türkiye kendisini AB'den uzaklaştırıyor'
İsrail Başbakanı Netanyahu 'Kürt devletine' destek verdi !
İsrail Başbakanı Netanyahu 'Kürt devletine' destek verdi !
İngilizler açıkladı :'IŞID militanları Türkiye'ye geri dönüyor..'
İngilizler açıkladı :'IŞID militanları Türkiye'ye geri dönüyor..'
Avrupa Parlamentosu'ndan müzakereler ile ilgili yeni açıklama geldi
Avrupa Parlamentosu'ndan müzakereler ile ilgili yeni açıklama geldi
ABD'den flaş S-400 füze açıklaması : 'Kaygı verici'
ABD'den flaş S-400 füze açıklaması : 'Kaygı verici'
Brezilya-Peru sınırında maden için yerlileri öldürdüler !
Brezilya-Peru sınırında maden için yerlileri öldürdüler !
Belediye başkanının boğazını kesip mezarlığa attılar !
Belediye başkanının boğazını kesip mezarlığa attılar !
Avustralya’da uzmanlar 'kanguru yiyin' çağrısı yaptı !
Avustralya’da uzmanlar 'kanguru yiyin' çağrısı yaptı !
İsrail'den şok açıklama : "Pkk , İsrail'in dış politikasına hizmet ediyor''
İsrail'den şok açıklama : "Pkk , İsrail'in dış politikasına hizmet ediyor''
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim