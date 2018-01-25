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ABD'de gündem 13 yaşındaki Kenan Pala !

ABD'de 8. Sınıf Öğrencisi Kenan Pala’nın, ABD’de evsiz ve yurtsuzlar için yaptığı çalışmalardan dolayı, bu yıl 23 Ocak Günü ‘Kenan Pala Günü’ ilan edildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:25
ABD'de gündem 13 yaşındaki Kenan Pala !

Kaliforniya Valisi adına San Diego Denetleme Kurulu Müdürü Kristin Gaspar, meclis salonunda yaptığı konuşmada, 13 yaşındaki Kenan Pala’nın bir yıl önce kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü ‘Kids4 Community (Topluluk için Çocuklar) Derneği’ ile evsizler ve kimsesizler için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bir yıl boyunca izledikleri öğrenci gençlerin bu tutumlarını bir bildiri yayımlayarak ABD’de duyurduklarını bildirdi.

San DIego Francis Parker Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi olan Kenan Pala , babası Serhat Pala, ve annesi Zeynep Ilgaz Pala’nın çalışmalarına destek verdiğini belirtti, 

Kenan Pala ; " “Okul Müdürüm Dan Lang, Kristin Gaspar ve Kalıforniya Valisi’ne teşekkür etmek istiyorum. Yürümeye başladığımdan beri yardım topluyorum. San Diego’da 3 milyon insan yaşıyor. Herkes bir yardım yaparsa, 3 milyon yardım sağlanmış olur” diye konuştu.

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